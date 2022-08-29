Spor ÖZET | Konyaspor - Fenerbahçe 1-0
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ÖZET | Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 yendi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı. Konyaspor-Fenerbahçe maçının özeti ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Fenerbahçe maç özeti izle: Kırmızı kart izle: Muhammet Demir gol izle
Konyasporlu futbolcuların sevinci.

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak Altay’da kaldı.

43. dakikada Robert Muriç’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

49. dakikada ceza sahası yayının gerisinden topa vuran İrfan Can’ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muriç’in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’ın ellerinde kaldı.

54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Osayi Samuel’e faul yapan Adil, ikinci sarının ardından kırmızı kart gördü. Her iki takım da karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

55. dakikada Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta Szalai, penaltı noktasından topa iyi yükseldi. Szalai’nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Ferdi’nin ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada sol kanattan topu ceza sahasına gönderen Bytyqi’nin ortasını iyi değerlendiren Muhammet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Osayi Samuel’in ceza sahasına yerden gönderdiği top, kaleci Sehic’de kaldı.

89. dakikada ceza sahasının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can’ın şutu barajda kaldı.

90. dakikada Ferdi’nin ortasına Pedro’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5 dakikada sol çaprazdan topa sert vuran Ucheuchukwu’nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

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