Konyaspor-Fenerbahçe maçına büyük ilgi: Satılan bilet sayısı belli oldu

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki çalışma nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Pazartesi akşam 19.30’da başlayacak olan karşılaşması öncesince bin 623’ü deplasman tribünü olmak üzere 30 bin 800 adet bile satışa çıkarıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören biletlerden 26 bin 500’ünün satıldığı belirtildi.

Maç biletleri misafir tribün için 34, ev sahibi tribünleri için ise 42 liradan satılırken, Fenerbahçeliler deplasman tribünü biletlerinin tamamını aldı.

SPOR Eskişehirspor'dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı talebi



