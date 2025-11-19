Yeni Şafak
LeBron James'in rekor gecesi: NBA'de bunu başaran tek oyuncu oldu

15:2519/11/2025, Çarşamba
LeBron James maçta 'double-double' yaptı.
Los Angeles Lakers, NBA’de Utah Jazz’ı 140-126 mağlup ederken LeBron James hem sahalara ilk kez ilk beş başlayarak döndü hem de tarihe geçti. 40 yaşındaki yıldız, 23. sezonuna çıkarak ligde bunu başaran tek oyuncu oldu. James’in tarihi gecesinde Luka Doncic’in 37 sayılık performansı galibiyeti getirdi.

Los Angeles Lakers, NBA’de oynanan karşılaşmada kendi evinde Utah Jazz’ı 140-126 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Lakers formasıyla sakatlık dönüşü bu sezon ilk kez ilk beşte yer alan LeBron James, mücadeleyi 11 sayı ve 12 asistle tamamladı.

James 23. sezonuyla rekor kırdı


40 yaşındaki LeBron James, sahaya çıkarak Vince Carter’ı geride bıraktı ve NBA tarihinde 23 sezon forma giyen ilk ve tek oyuncu oldu. Ayrıca ilk yarıda kaydettiği iki üçlükle Reggie Miller’ı da geçerek tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncuları listesinde altıncı sıraya yükseldi.




Doncic galibiyeti taşıdı

Lakers’ın hücumdaki en etkili ismi ise 37 sayı ve 10 asist üreten Luka Doncic oldu. Dörtlü NBA şampiyonu James ise çift haneli skor üretme serisini 1293 maça çıkarmayı başardı.


Jazz cephesinde genç yıldız öne çıktı

Utah Jazz’da Keyonte George 34 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Lauri Markkanen de 31 sayılık katkı verdi. George’un, James’in NBA’deki ilk maçından yalnızca 10 gün sonra doğmuş olması maçın dikkat çeken notları arasında yer aldı.






#NBA
#LeBron James
#Lakers
