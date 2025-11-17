NBA'de Alperen Şengün'ün gecesi

Houston Rockets, NBA’de kendi sahasında ağırladığı Orlando Magic karşısında büyük bir mücadele örneği sergileyerek parkeden 117-113 galip ayrıldı. Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Houston, son bölümde geri dönüşe imza atarak taraftarını ayağa kaldırdı.





Şengün’den uzatmaya taşıyan basket





Milli oyuncu Alperen Şengün, normal sürenin bitimine saniyeler kala kaydettiği basketle skoru 102-102 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü. Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Rockets’ın galibiyetindeki en önemli isimlerden biri oldu.









Alperen Şengün yine triple-double’a göz kırptı, yine Rockets’ı galibiyete taşıdı! 👀 🇹🇷



🏀 30 sayı

💪 12 ribaund

🅰️ 8 asist

❌ 2 blok



Houston Rockets, evinde Orlando Magic’i uzatma sonunda 117-113 mağlup etti. pic.twitter.com/tPuP21b6tK — NBA Türkiye (@NBATurkiye) November 17, 2025





Uzatma bölümünde oyunun kontrolünü ele alan Houston’da Kevin Durant 35 sayılık katkısıyla öne çıktı. Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson ise 12 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak galibiyete destek verdi. Bu sonuçla Rockets’ın serisi dört maça yükseldi.





Magic cephesinde çabalar yeterli olmadı





Orlando Magic’te Franz Wagner 29 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalışırken, Desmond Bane 26 sayıyla ona eşlik etti. Ancak son bölümdeki savunma zaafları mağlubiyeti engelleyemedi.



















