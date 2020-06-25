Liverpool tarihi şampiyonluk için geri sayıma başladı
İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi. Kırmızılar, Manchester City'nin Chelsea maçında puan kaybetmesi halinde Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğu garantileyecek.
Haber MerkeziAA
Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.
Liverpool, bu akşam oynanacak Chelsea-Manchester City mücadelesinde City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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