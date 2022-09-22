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Lüksemburg maçında Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı

A Milli Takımımızın Lüksemburg ile oynadığı maçta kalesinde üç gol görmesi büyük tepkilere neden oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz'a tribünler tepki gösterirken sosyal medyada birçok yorumcu Alman çalıştırıcıyı eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lüksemburg maçında Stefan Kuntza büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı
Stefan Kuntz - A Milli Takım Teknik Direktörü

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında çakmak atıldı. Ay-Yıldızlıların rakibinden üç gol yemesinden sonra Alman çalıştırıcıya tepki gösteren taraftarlar, Kuntz için olumsuz sloganlar attı.

Maçtaki kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olan Kuntz için birçok futbol yorumcusu da olumsuz değerlendirme yaptı.

İşte Kuntz ile ilgili yapılan yorumlar;
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