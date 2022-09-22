Lüksemburg maçında Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında çakmak atıldı. Ay-Yıldızlıların rakibinden üç gol yemesinden sonra Alman çalıştırıcıya tepki gösteren taraftarlar, Kuntz için olumsuz sloganlar attı.

Maçtaki kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olan Kuntz için birçok futbol yorumcusu da olumsuz değerlendirme yaptı.

👀 pic.twitter.com/1cKL9n2ffe — SPOR (@yenisafakspor) September 22, 2022

İşte Kuntz ile ilgili yapılan yorumlar;

Lüksemburg'dan A ve U19 seviyesinde oynadığımız 2 maçta 7 gol yedik. 7 tane. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) September 22, 2022

85 milyon nüfüs nerdeyse

Stoperimiz Tolga Ciğerci….. REKLAM September 22, 2022

Türkiye sahaya çıkmasa Lüksemburg 3 gol atamaz, cidden tarih böyle yazılır. https://t.co/LKBEGCDrpr — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) September 22, 2022

Ezeli rakibimiz Lüksemburg karşısında ilk yarıda iyi mücadele ettik.



İkinci yarı biraz risk alırsak, kazanabiliriz.

Ama çok da risk almayalım, neticede rakip Lüksemburg. — Fırat Günayer (@firatgunayer) September 22, 2022

Milli Takım, turnuva takımıdır. Önceliği yapılanma değil önündeki ilk turnuvaya katılmaktır. Yapılanma vs. kulüplerin işidir. Milli Takım hocası, o dönem kim formda ise kadroya alır, önündeki maçı kazanıp sonrasına bakar. O yüzden Milli Takıma "günü kurtaracak maç hocası" lazım — Ergin Aslan (@erginaslan) September 22, 2022