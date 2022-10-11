ÖZET | Maccabi Haifa-Juventus: 2-0

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizini Maccabi Haifa yaptı. İsrail temsilcisi, Juventus'u 2-0 mağlup etti ve '3' puanın sahibi oldu.
Omer Atzili'nin attığı iki golle sahadan galip ayrılan Maccabi Haifa, gruptaki ilk puanlarını elde etti ve Juventus'la aynı puana geldi.
PSG ve Benfica'nın 7'şer puanla zirvede yer aldığı grupta Juventus ve Maccabi Haifa 3'er puanda yer alıyor.
What a night for Omer Atzili! ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/vRVS1uhxEA
What a night for Omer Atzili! ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/vRVS1uhxEA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 11, 2022
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