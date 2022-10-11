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ÖZET | Maccabi Haifa-Juventus: 2-0

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldı. İtalyan devi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve eleştirilerin odak noktası haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maccabi Haifa-Juventus maç özeti ve golleri izle: Maccabi Haifanın gollerini izle
Maccabi Haifalı futbolcuların gol sevinci.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizini Maccabi Haifa yaptı. İsrail temsilcisi, Juventus'u 2-0 mağlup etti ve '3' puanın sahibi oldu.

Omer Atzili'nin attığı iki golle sahadan galip ayrılan Maccabi Haifa, gruptaki ilk puanlarını elde etti ve Juventus'la aynı puana geldi.

PSG ve Benfica'nın 7'şer puanla zirvede yer aldığı grupta Juventus ve Maccabi Haifa 3'er puanda yer alıyor.

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