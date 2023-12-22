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Spor

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Manchester City

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon, finalde Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City oldu. İngiliz ekibi, 2023 takvim yılı içerisindeki beşinci kupasını kazandı. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı üç farklı takımla kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

23:18 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 23:20 - 22/12/2023 Cuma
AA
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Manchester City kazandı.
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Manchester City kazandı.

Turnuvanın finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City ile Brezilya'nın Fluminense takımı, başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarıdan fişi çekti

Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

2023 yılında beş kupa

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

Guardiola tarihe geçti

City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, üç farklı takımla kupayı kazanarak tarihe geçti. Guardiola, daha önce de Barcelona ve Bayern Münih ile bu kupayı kaldırmıştı.

El-Ehli üçüncü oldu

Mısır'ın El-Ehli takımı ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanan mücadelede El-Ehli'ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Yasser Ibrahim, 25. dakikada Percy Tau, 60. dakikada Yoshio Koizumi (kendi kalesine) ve 90+8. dakikada Ali Maaloul kaydetti. Maaloul, 75. dakikada kazanılan penaltıyı ise golle sonuçlandıramadı.

Japonya ekibinde ise 43. dakikada Jose Kante ve 54. dakikada penaltıdan Alexander Scholz fileleri havalandırdı.

#Manchester City
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Suudi Arabistan
#Fluminense
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