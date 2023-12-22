Turnuvanın finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City ile Brezilya'nın Fluminense takımı, başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarıdan fişi çekti

Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

2023 yılında beş kupa

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

Guardiola tarihe geçti

City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, üç farklı takımla kupayı kazanarak tarihe geçti. Guardiola, daha önce de Barcelona ve Bayern Münih ile bu kupayı kaldırmıştı.

El-Ehli üçüncü oldu

Mısır'ın El-Ehli takımı ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanan mücadelede El-Ehli'ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Yasser Ibrahim, 25. dakikada Percy Tau, 60. dakikada Yoshio Koizumi (kendi kalesine) ve 90+8. dakikada Ali Maaloul kaydetti. Maaloul, 75. dakikada kazanılan penaltıyı ise golle sonuçlandıramadı.