Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında olimpik ruh, barış ve insan haklarına saygı kavramları ile ilk günden harekete gecen ve 4. günde yaptırım uygulayan futbolun tepesindeki kurumlar, 38 gündür devam eden Gazze'deki saldırılar için ise kılını kıpırdatmadı. İbadethaneleri, okulları ve hastaneleri bombalayan, 7 bini çocuk 11 bini askın insanı katlederek savaş sucu isleyen İsrail'e ses çıkarmayan FIFA ve UEFA, Belçika-İsveç maçı öncesi Brüksel'de silahlı saldırıda ölen 2 kişi için ise derhal kınama mesajı yayımladı.