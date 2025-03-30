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Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı

17:4430/03/2025, Pazar
AA
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Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları

16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı.


Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce körfezde bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. Altı ayaktan oluşan trofenin son ayağı, 19-20 Nisan'da yapılacak.


Trofenin 5. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:
ORC-A

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Wings Racing (Fırat Şahin)

3- Lagertha (Konstantin Bezpalko)


ORC-B

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- Flyer (Tora Kutoğlu)

3- Anyway (David Tsogoev)


ORC-C

1- Omani (Tunca Çalışkan)

2- Atiye-Fabco (Tolga Gökova)

3- Toxic (Akif Sezer)


ORC-D

1- Jazzgir-Nissan Saling Team (Bartu Özsoy)

2- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

3- Looping (Maria Soboleva)




#Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü
#MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
#Kış Trofesi

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