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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Icardi imza için geliyor

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi için PSG ile anlaşma sağladı ve yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Mauro Icardi ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Galatasaray'ın Icardi transferine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauro Icardi İstanbula ne zaman geliyor? Galatasaray ne kadar maaş ödeyecek?
Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Galatasaray, transferde büyük ses getirecek bir hamle yapıyor. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesini güçlendirme planları yaparken, uzun süredir peşinde olduğu Mauro Icardi transferinde sona geldi.

Mauro Icardi ne zaman İstanbul'a gelecek?

Galatasaray, Arjantinli oyuncunun ardından kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Icardi’yi 1 yıllığına kiralayacak. Yıldız oyuncunun salı günü sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’da olması bekleniyor.

Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu

Icardi, İtalya Ligi’nde 2 kez gol kralı oldu. 2018’de İtalya’da yılın futbolcusu seçilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, daha sonra 50 milyon euroluk bonservisle PSG’nin yolunu tuttu. Icardi, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol ve 10 asistlik katkı verdi. PSG’den yılda 8.5 milyon euro kazanan Icardi’nin 3.5 milyon eurosunu sarı-kırmızılıların ödeyeceği kaydedildi. Galatasaray’ın, kiralama bedeli vermeyeceği de belirtildi.

  • İcardi, Sampdoria, Inter ve son olarak PSG formaları giydi. Yıldız futbolcu, PSG ile geçen sezon 30 resmi maça çıkarken 5 gol kaydetti.

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