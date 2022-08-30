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Okan Buruk'tan transfer için acil 3 talep

Geride kalan 4 haftada sadece 2 gol atabilen Galatasaray’da forvet transferi için acele edilecek. Teknik direktör Okan Buruk, stoper ve sol bek bölgesi için de yönetimden hızlıca transfer istedi. Peki Galatasaray; forvet, stoper ve sol bek bölgeleri için hangi oyuncuları transfer edecek? Galatasaray transfer haberlerini, sitemizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray hangi oyuncuları transfer edecek? Liste belli oldu
Galatasaray'da çalışmalar teknik direktör Okan Buruk önderliğinde devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özellikle gol bölgelerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı, yönetimden takviye istedi. Geride kalan 4 haftada sadece 2 gol atabilen sarı-kırmızılı takımda, büyük umutlarla kadroya katılan Haris Seferovic’in kötü performansı, yeni arayışlara ihtiyaç doğurdu.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, forvetin yanı sıra farklı mevkilere de takviye yapmak istediklerini söyledi. “Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz” ifadelerini kullanan Okan Buruk’un forvetin yanı sıra sol bek ve stoper bölgesine de takviye istediği öğrenildi.

Galatasaray hangi bölgelere transfer yapacak?

Galatasaray’da forvet transferi için Mauro Icardi için görüşmeler sürüyor. Sarı kırmızılılar, bu transferden sonuç çıkaramazsa alternatif isimlere yönelecek ve bu bölge için mutlak bir takviye yapılacak.

Galatasaray hangi oyuncuları transfer etmek istiyor?

  • Stoper hattında ise elinde iki as oyuncu bulunan Galatasaray, Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dışında alternatif isimler arıyor. Sarı-kırmızılılarda bu konudaki ilk adaylar ise Andreas Hanche-Olsen ve Kaan Ayhan. Görüşmelerin sürdüğü ve transfer dönemi kapanmadan stoper bölgesine kesinlikle takviye yapılacağı ifade edildi. Okan Buruk, sol bekte oynayan Patrick van Aanholt’un performansından da memnun değil. Yönetim, bu konuda da arayışlarını sürdürüyor.

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