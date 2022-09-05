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Trabzonspor'da sahne Maxi Gomez'in

Trabzonspor’un ses getiren transferlerinden olan, Süper Lig’deki Ümraniyespor maçına kulübede başlasa da süre alamayan Maxi Gomez’in UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Ferencvaros’la deplasmanda oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maxi Gomez Ferencvaros maçında oynayacak mı?
Trabzonspor Maxi Gomez'i 3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Süper Lig’deki son maçında Ümraniyespor’u deplasmanda tek golle geçen Trabzonspor’da gözler UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Ferencvaros ile deplasmanda yapılacak H Grubu ilk maçına çevrildi. Bordo-mavililer, maçtan mutlak 3 puan beklerken taraftarlar da yeni transferlerin sahada yer alıp almayacağını merak ediyor.

Maxi Gomez Ferencvaros maçında oynayacak mı?

En çok merak edilen isimlerin başında ise Maxi Gomez geliyor. Bordo-mavili taraftarlar yıldız futbolcunun Ümraniyespor karşısında süre almasını beklerken Uruguaylı golcü mücadeleyi kulübede tamamladı. Umut Bozok ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Ferencvaros maçına forvette Maxi Gomez ile çıkması bekleniyor.

  • Daha önce süre alan yeni transferlerden Bartra, Bardhi, Larsen, Trezegeuet’nin de Ferencvaros karşısında etkili isimler arasında yer almaları bekleniyor. Cuma günü Ümraniyespor maçı sonrası hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavililerde Ferencvaros maçının hazırlıkları ise bugün başlayacak.

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