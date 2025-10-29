Mehmet Altıparmak ilk hedefini açıkladı

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altıparmak, bir önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye’nin en büyük camialarından birine geldik, bunun için de çok mutluyuz. Sezon başında çalışan Osman hocamıza teşekkür ediyoruz, burada çok güzel işler yapmışlar. Bu bir bayrak değişimidir, bazen futbolda böyle şeyler olur. Bugün itibarıyla çalışmalarına başlıyoruz. Burada bir hedefimiz var, öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla da bir toplantı yaptık, gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor’u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız ama şu anda yapacağımız tek şey birlik ve beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var, dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var, artık bunları bırakalım. Bir tane Sivasspor var, başka Sivasspor yok. Sivasspor’un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim. Bizler işimizden dolayı bütün maçları seyrediyoruz. Sivasspor 4-5 bin kişiye oynamaz. 27 bin kişilik stadımız varsa bunu dolduran bir taraftarımız var zaten. Bunu da bir anda beklemiyoruz. Biz başarıyı elde ettikçe onların da geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.