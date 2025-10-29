Yeni Şafak
Serikspor'da Sergey Yuran dönemi sona erdi

Serikspor'da Sergey Yuran dönemi sona erdi

16:0629/10/2025, Çarşamba
AA
Sergey Yuran, Serikspor'un başında 11 maça çıktı.
Sergey Yuran, Serikspor'un başında 11 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Rus teknik direktör Sergey Yuran ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Serikspor'da Sergey Yuran dönemi bitti.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Sergey Yuran, Antalya ekibinin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.





#1. Lig
#Serikspor
#Sergey Yuran
