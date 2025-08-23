Yeni Şafak
Michael Wright Galatasaray HDI Sigorta'da

Michael Wright
Galatasaray, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna Amerikalı pasör Michael Wright’ı kattı. Kulüp, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Profesyonel voleybol kariyerine 2019 yılında Ohio State Univ. takımında başlayan oyuncu ardından SVG Lüneburg takımında forma giydi.


Kulüp kariyerinde; 2 MIVA Konferans şampiyonluğu bulunan Wright, forma giydiği karşılaşmalarda en iyi pasör olarak seçildi.

