Michael Wright Galatasaray HDI Sigorta'da

Galatasaray, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna Amerikalı pasör Michael Wright’ı kattı. Kulüp, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel voleybol kariyerine 2019 yılında Ohio State Univ. takımında başlayan oyuncu ardından SVG Lüneburg takımında forma giydi.
Kulüp kariyerinde; 2 MIVA Konferans şampiyonluğu bulunan Wright, forma giydiği karşılaşmalarda en iyi pasör olarak seçildi.