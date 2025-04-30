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MKE Ankaragücü - Keçiörengücü ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 37. hafta

MKE Ankaragücü - Keçiörengücü ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 37. hafta

17:0230/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 37. haftasında Keçiörengücü evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.
Trendyol 1. Lig 37. haftasında Keçiörengücü evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Keçiörengücü evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. MKE Ankaragücü kritik maçın hazırlıklarına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, minyatür kale ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Dorin Rotariu, hafif hastalığı bulunan Yusuf Emre Gültekin ile tedavi süreçleri devam eden Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken Özgür Aktaş ve Mahmut Tekdemir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ligin 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Peki, MKE Ankaragücü - Keçiörengücü ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

MKE Ankaragücü - Keçiörengücü ne zaman, saat kaçta?

MKE Ankaragücü - Keçiörengücü maçı
4 Mayıs Pazar günü saat 16.00
’da başlayacak.

MKE Ankaragücü'nde hazırlıklar devam etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ligin 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Mustafa Kaplan, Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasında galibiyeti getiren golü atan Kwabena Owusu'nun yanı sıra bu golün asistini yapan Miraç Şimşek ile penaltı kurtaran Görkem Cihan'a çeyrek altın hediye etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, minyatür kale ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Dorin Rotariu, hafif hastalığı bulunan Yusuf Emre Gültekin ile tedavi süreçleri devam eden Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken Özgür Aktaş ve Mahmut Tekdemir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#MKE Ankaragücü
#Keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig
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