Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. hafta

Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Maç beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.