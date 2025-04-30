Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. hafta

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.