Mourinho'nun Trabzonspor maçı planı: Önde baskı yüksek pres

Fenerbahçe zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho, bordo-mavililere karşı önde baskı ve yüksek pres uygulayarak sonuca gitmeyi planlarken, ilerideki kozu ise En-Nesyri olacak.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının planını belirledi. Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında Manchester United maçında olduğu gibi önde baskı kuracak ve yüksek pres uygulayarak sonuca gidecek. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı maç analizinde de, "Topa sahip olacağız, yüksek presle oynayacağız. Önde baskı yapacağız, tempolu oynayacağız" ifadelerini kullandı. Maçın başından itibaren oyunu rakibin sahasına yıkmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Manchester United karşısında olduğu gibi maçın başlama düdüğüyle birlikte kaleciden başlayarak önde baskı kurarak oynayacak ve topa sahip olacak. Hücumda En Nesyri rakip savunmaya sürekli baskı yapacak, kanatlarda ise Saint Maximin hızını ve çalım yeteneğini kullanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun planlarından birisi de rakibini kanatlardan vurmak. Trabzonspor'un, etkili kanat organizasyonlarıyla çökertilmesi planlanıyor. Osayi Samuel-Tadic ve Kostic-Saint Maximin kanat rotasyonunun kilit isimleri olarak görüyor. Mourinho, Tadic'in savunma arkasına atacağı toplarla hücum oyuncularını buluşturmayı planlıyor. Osayi ve Kostic ile kanatları organize edecek olan Fenerbahçe'de rakibe boş alan bırakılmayacak. Başarılı teknik adam ayrıca rakibi hızlı hücumlarla vurmaya hazırlanıyor. Mourinho taktik antrenmanlarda hızlı hücuma dayalı çalışmalar yaptırıyor.