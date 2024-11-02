Mourinho'nun Trabzonspor maçı planı: Önde baskı yüksek pres

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının planını belirledi. Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında Manchester United maçında olduğu gibi önde baskı kuracak ve yüksek pres uygulayarak sonuca gidecek. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı maç analizinde de, "Topa sahip olacağız, yüksek presle oynayacağız. Önde baskı yapacağız, tempolu oynayacağız" ifadelerini kullandı. Maçın başından itibaren oyunu rakibin sahasına yıkmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Manchester United karşısında olduğu gibi maçın başlama düdüğüyle birlikte kaleciden başlayarak önde baskı kurarak oynayacak ve topa sahip olacak. Hücumda En Nesyri rakip savunmaya sürekli baskı yapacak, kanatlarda ise Saint Maximin hızını ve çalım yeteneğini kullanacak.