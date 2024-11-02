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Mourinho'nun Trabzonspor maçı planı: Önde baskı yüksek pres

Mourinho'nun Trabzonspor maçı planı: Önde baskı yüksek pres

09:182/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Jose Mourinho idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Jose Mourinho idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho, bordo-mavililere karşı önde baskı ve yüksek pres uygulayarak sonuca gitmeyi planlarken, ilerideki kozu ise En-Nesyri olacak.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının planını belirledi. Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında Manchester United maçında olduğu gibi önde baskı kuracak ve yüksek pres uygulayarak sonuca gidecek. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı maç analizinde de, "Topa sahip olacağız, yüksek presle oynayacağız. Önde baskı yapacağız, tempolu oynayacağız" ifadelerini kullandı. Maçın başından itibaren oyunu rakibin sahasına yıkmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Manchester United karşısında olduğu gibi maçın başlama düdüğüyle birlikte kaleciden başlayarak önde baskı kurarak oynayacak ve topa sahip olacak. Hücumda En Nesyri rakip savunmaya sürekli baskı yapacak, kanatlarda ise Saint Maximin hızını ve çalım yeteneğini kullanacak.


En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol attı.

Şifre hızlı hücum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun planlarından birisi de rakibini kanatlardan vurmak. Trabzonspor'un, etkili kanat organizasyonlarıyla çökertilmesi planlanıyor. Osayi Samuel-Tadic ve Kostic-Saint Maximin kanat rotasyonunun kilit isimleri olarak görüyor. Mourinho, Tadic'in savunma arkasına atacağı toplarla hücum oyuncularını buluşturmayı planlıyor. Osayi ve Kostic ile kanatları organize edecek olan Fenerbahçe'de rakibe boş alan bırakılmayacak. Başarılı teknik adam ayrıca rakibi hızlı hücumlarla vurmaya hazırlanıyor. Mourinho taktik antrenmanlarda hızlı hücuma dayalı çalışmalar yaptırıyor.








#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Jose Mourinho
#Süper Lig

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