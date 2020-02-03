Mustafa Kapı en beğendiği futbolcuyu açıkladı

Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı, TamSaha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, fiziksel olarak eksiklikleri olduğunu vurgulayarak, "Şu an fiziksel olarak çok iyi durumda olduğum söylenemez. Kuvvet olarak biraz daha güçlenmem ve fiziksel olarak biraz daha irileşmem gerekiyor. Spor salonunda biraz daha zaman geçirmem lazım. Saha içinde de şut özelliğimi biraz daha geliştirmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İdmanlardan sonra frikik çalışıyorum"

Birden fazla mevkide görev yapabildiğini belirten Mustafa Kapı, “Ben 10 numara oyuncusuyum. 8 oynayabiliyorum, 6 oynayabiliyorum. Ama 8 ve 10’a çok yatkınım. Bu bölgelerde oynamak çabukluk istiyor. Çevre kontrolü ve topla dikine gidebilmek, iyi şut atabilmek çok önemli. Gol atmam veya gole katkı yapmam gerekiyor. En önemli özelliğim dikine gidebilmem ve kolay adam eksiltebilmem idmanlardan sonra da 15-20 dakika frikik çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Fatih Hoca, 'Kadrodasın' dediğinde çok mutlu oldum"

Kapı, geçen sezon Galatasaray’da forma şansı bulduğu maç hakkında ise, “Öncelikle bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Buralara gelene kadar çok çalışıp çabaladım. Bunu da başta Fatih Hocam olmak üzere hocalarımız gördü. U19 maçlarından sonra A takımla idmanlara çıktım. Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna giremedim; zaman yetmedi. Sonra Sivasspor maçı geldi. Fatih Hocam, "Seni alıyorum; kadrodasın" dediğinde çok mutlu oldum. Tüylerim diken diken oldu. Maç esnasında takım iyi oynadı. 4-2 öndeydik. Son dakikada hocam çağırdı, "Hayırlı olsun" dedi ve oyuna girdim. Çok güzeldi. Galatasaraylı taraftarlar inanılmazdı” diye konuştu.

"En beğendiğim futbolcu Zidane"

Fransa Milli Takımı’nın efsane futbolcusu Zinadine Zidane’nın en beğendiği oyuncu olduğunun altını çizen Mustafa, “Artık futbolu bırakmış olsa da çocukluğumdan beri en beğendiğim oyuncu Zinedine Zidane. Videolarının hepsini adeta ezberledim. Ayrıca Luka Modric’i çok beğeniyorum. Oyun olarak değil ama tip olarak takım arkadaşlarım beni Neymar’a benzetiyor” değerlendirmesini yaptı.

"Önceliğim Galatasaray"

Genç futbolcu, kariyer planlamasında Galatasaray’ın öncelikli olacağını belirterek, “Önceliğim Galatasaray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışında La Liga’yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert Benim gibi oyuncular için La Liga daha uygun görünüyor. Dediğim gibi kendime oda arkadaşım Ozan Kabak’ı örnek alıyorum. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Onun kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"16 yaşında Galatasaray forması giymek herkese nasip olmuyor"

Galatasaray’da A Takım formasını ilk giydiği dönemde üzerinde oluşan ilginin kendisini olumsuz etkilediğini aktaran Mustafa Kapı, “Jan Olde Riekerink döneminde A takım formasını giydim. O formayı giydikten sonra açık konuşmak gerekirse popülerliği taşıyamadım. Böyle bir şey oldu bende, 5-6 ay psikolojim bozuldu. Üzerimde çok fazla ilgi oldu. Herkes benimle fotoğraf çektirmek, tanışmak istedi. Sonra U15’te, U16’da devam edince herkes, "Ne oldu bu çocuğa Çalışmıyor mu?" diye konuşmaya başladı. Kötü yorumlar oldu. Bunlar ister istemez insanı düşürüyor. Çok yıprandım o dönem. Ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Sonrasında Fatih hoca geldi. O da benim vazgeçmediğini, çalışmaya devam ettiğimi görüyordu. Şu anda doğru yolda yürüdüğümü düşünüyorum. 16 yaşında Galatasaray forması giymek herkese nasip olmuyor” açıklamasını yaptı.