Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası: Oyuna girdi maçı aldı Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Toulouse'a attığı gol ve yaptığı asistle takımını galibiyete taşıdı. Muhammed'in yeni takımındaki ilk golü ve asistini haberimizden izleyebilirsiniz.

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