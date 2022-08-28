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Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası: Oyuna girdi maçı aldı

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Toulouse'a attığı gol ve yaptığı asistle takımını galibiyete taşıdı. Muhammed'in yeni takımındaki ilk golü ve asistini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Muhammedin yeni takımı Nantestaki ilk golünü izle
Mustafa Muhammed'in gol sevinci

Fransa Ligue 1'de Nantes, sahasında konuk ettiği Toulouse'u 3-1 mağlup etti.

Nantes'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mustafa Muhammed, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Takımı 1-0 gerideyken oyuna giren Mısırlı futbolcu, performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Nantes'ın 50. dakikada Evann Guessand ile eşitliği yakaladığı maçta sahneye çıkan Muhammed, 55. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

61. dakikada da Simon'un attığı golde asisti yapan Mustafa Muhammed, skorun 3-1'e gelmesini sağladı.

Galatasaray'dan kiralanan Muhammed, böylece yeni takımındaki ilk skorlarını yapmış oldu.

İşte Mustafa Muhammed'in maçta attığı gol ve yaptığı asist:

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