Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası: Oyuna girdi maçı aldı

Fransa Ligue 1'de Nantes, sahasında konuk ettiği Toulouse'u 3-1 mağlup etti.
Nantes'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mustafa Muhammed, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Takımı 1-0 gerideyken oyuna giren Mısırlı futbolcu, performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Nantes'ın 50. dakikada Evann Guessand ile eşitliği yakaladığı maçta sahneye çıkan Muhammed, 55. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
61. dakikada da Simon'un attığı golde asisti yapan Mustafa Muhammed, skorun 3-1'e gelmesini sağladı.
Galatasaray'dan kiralanan Muhammed, böylece yeni takımındaki ilk skorlarını yapmış oldu.
İşte Mustafa Muhammed'in maçta attığı gol ve yaptığı asist:
Mostafa Mohamed, golünü bir de asistle süsledi👇pic.twitter.com/p8HygS5pVE
Mostafa Mohamed, golünü bir de asistle süsledi👇pic.twitter.com/p8HygS5pVE— SPOR (@yenisafakspor) August 28, 2022