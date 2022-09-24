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Okan Kocuk'tan inanılmaz hata: Topu elinden kaçırdı

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek için İstanbulspor ile hazırlık maçı oynuyor. Müsabakanın 30. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Okan Kocuk'un inanılmaz hatasında konuk ekibin oyuncusu Okan Erdoğan topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Okan Kocuk'un bu hatası ise sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Kocuktan inanılmaz hata! Topu elinden kaçırdı
Okan Kocuk'tan büyük hata

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek için İstanbulspor ile hazırlık maçı oynuyor. Müsabakanın 30. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Okan Kocuk'un inanılmaz hatasında konuk ekibin oyuncusu Okan Erdoğan topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Okan Kocuk'un bu hatası ise sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında İstanbulspor, ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. İçeriye kesilen ortaya ayağını uzatarak dokunan Okan Erdoğan, kaleci Okan Kocuk'un topu elinden kaçırmasıyla birlikte takımına beraberliği getirdi.

İşte Okan Kocuk'un inanılmaz hatası ve Okan Erdoğan'ın takımına beraberliği sağladığı golü:
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