Okan Kocuk'tan inanılmaz hata: Topu elinden kaçırdı Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek için İstanbulspor ile hazırlık maçı oynuyor. Müsabakanın 30. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Okan Kocuk'un inanılmaz hatasında konuk ekibin oyuncusu Okan Erdoğan topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Okan Kocuk'un bu hatası ise sosyal medyada gündem oldu.

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