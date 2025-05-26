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Okçulukta Fetih Kupası başladı

Okçulukta Fetih Kupası başladı

15:5926/05/2025, Pazartesi
IHA
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Müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.
Müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

Toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun yer aldığı etkinlikte açıklamada bulunan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, etkinliği 13. defa gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz

Organizasyona ilginin beklentilerini karşıladığını aktaran Öz, şunları kaydetti:


"13. Fetih Kupası'nı gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yarın hem geleneksel hem modern yarışmalara start vereceğiz. Akabinde 29'unda finallendireceğiz. 29 Mayıs İstanbul Fethi'ne ithafen final atışlarımızla, final gösterilerimizle madalya törenlerine geçeceğiz. Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğunda onun adına bir menzil taşı dikilmişti. Şimdi de Öznur Cüre, Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu olan sporcumuz için yarın bir menzil taşı açılışı gerçekleştireceğiz. İlk kadın menzil taşı özelliğine sahip. Tüm seyircilerimizi davet etmek istiyorum. Vakıf tarafında Filistin ve Gazze hat sergilerimiz bulunmakta. 43 ülkeden 710 sporcuyu burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."


Organizasyonda yarın menzil yarışının ardından protokol yemeği gerçekleştirilecek.




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