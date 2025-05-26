Okçulukta Fetih Kupası başladı

"13. Fetih Kupası'nı gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yarın hem geleneksel hem modern yarışmalara start vereceğiz. Akabinde 29'unda finallendireceğiz. 29 Mayıs İstanbul Fethi'ne ithafen final atışlarımızla, final gösterilerimizle madalya törenlerine geçeceğiz. Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğunda onun adına bir menzil taşı dikilmişti. Şimdi de Öznur Cüre, Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu olan sporcumuz için yarın bir menzil taşı açılışı gerçekleştireceğiz. İlk kadın menzil taşı özelliğine sahip. Tüm seyircilerimizi davet etmek istiyorum. Vakıf tarafında Filistin ve Gazze hat sergilerimiz bulunmakta. 43 ülkeden 710 sporcuyu burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."