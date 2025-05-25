Türkiye Para Atletizm Grand Prix'sinde 9 madalya kazandı

Millilerden Ali Enes Kaya, T12 100 metre, 200 metre ve 400 metre kategorilerinde üç altın, Serap Demirkapu, F12 gülle atmada ve cirit atmada altın madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Dünya Grand Prix'lerinde her zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Buradaki sporcular, kalbi spor aşkıyla atan evlatlarımız. Ne kadar istediklerini bir kez daha gösterdiler. Hindistan'da düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcularımız oldu. Kendi en iyi derecelerini geçenler oldu. Kendileriyle ne kadar gurur duysak az." ifadelerini kullandı.