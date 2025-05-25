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Türkiye Para Atletizm Grand Prix'sinde 9 madalya kazandı

Türkiye Para Atletizm Grand Prix'sinde 9 madalya kazandı

17:5125/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
AA
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Para atletizm
Para atletizm

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin altıncı etabında milli takım, 7'si altın, 2'si gümüş 9 madalya kazandı. Millilerden Ali Enes Kaya, T12 100 metre, 200 metre ve 400 metre kategorilerinde üç altın, Serap Demirkapu, F12 gülle atmada ve cirit atmada altın madalya elde etti.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin altıncı etabında milli takım, 7'si altın, 2'si gümüş 9 madalya kazandı.


Nottwil kentinde 40 ülkeden 254 sporcunun katıldığı organizasyonda madalya kazanan milli atletler Ali Enes Kaya, Serap Demirkapu, Melisa Emine Avşar ve Mikail Al, Hindistan'da düzenlenecek 2025 IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.


Millilerden Ali Enes Kaya, T12 100 metre, 200 metre ve 400 metre kategorilerinde üç altın, Serap Demirkapu, F12 gülle atmada ve cirit atmada altın madalya elde etti.


Melisa Emine Avşar, T12 100 metrede altın, uzun atlamada ise gümüş Mikail Al, T13 1500 metrede altın, 400 metrede ise gümüş madalya kazandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Dünya Grand Prix'lerinde her zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Buradaki sporcular, kalbi spor aşkıyla atan evlatlarımız. Ne kadar istediklerini bir kez daha gösterdiler. Hindistan'da düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcularımız oldu. Kendi en iyi derecelerini geçenler oldu. Kendileriyle ne kadar gurur duysak az." ifadelerini kullandı.




#Dünya Para Atletizm Grand Prix
#Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
#Para Atletizm
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