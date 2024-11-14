Orkun Kökçü'den Süper Lig devine sitem: '1 milyonu çok gördüler'

Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.





Benfica'ya transfer sürecine ve kariyer hedeflerine değinen Kökçü, bir dönem Süper Lig'e transfer olma ihtimalininde olduğunu söyledi.





Orkun Kökçü'nün röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Benfica’ya gitme kararı aldım'

"Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica’nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere’de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica’ya gitme kararı aldım."

'Hollanda'yı bayağı hafife alıyorlar'

"Genç yaşta birçok başarılar elde ettim ama Hollanda'yı bayağı hafife alıyorlar. Beşiktaş-Ajax maçı olsun, Fenerbahçe-AZ Alkmaar olsun... Hollanda güçlü bir lig ama Türkiye bunu unutuyor. Genç yaşta ülkemi en iyi temsil etmeme çalışmama rağmen hiç konuşulmadım. Bu bende biraz kırgınlık oluşturdu. Ben kimseye ihtiyaç duymadan en iyi yerlere gelmek istiyorum. Hollanda'da daha çok değer verildiğini düşünüyordum."

'Son anda gerçekleşmedi'

"Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6’da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti."

'Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü'

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."

'Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti'

"Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti."























