Osimhen'in Balogh'a yaptığı hareket ikinci sarı kart mı?

18:089/11/2025, Pazar
9/11/2025, Pazar
İlk sarı kartı bulunan Osimhen'in bu pozisyonda ikinci sarı kartı görmemesi tartışma konusu oldu.
İlk sarı kartı bulunan Osimhen'in bu pozisyonda ikinci sarı kartı görmemesi tartışma konusu oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 42. dakikası büyük bir tartışmaya sahne oldu. Maçın yıldız ismi Victor Osimhen'in, Kocaelisporlu Botond Balogh'a yaptığı faul sonrası rakip takım oyuncuları ve tribünler ikinci sarı kart itirazında bulundu. Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda sarı kartına başvurmadı. Peki Osimhen'in Balogh'a yaptığı hareket ikinci sarı kart mı? İşte detaylar.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın 42. dakikasında sarı kartı bulunan Osimhen'in Balogh'a yaptığı hareket tartışma konusu oldu.


Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı. Kocaelispor cephesi yoğun ikinci sarı kart itirazlarında bulundu. Bu pozisyon maçın ilk yarısına damga vurdu.

Sosyal medyada birçok futbolsever bu pozisyonda ikiye bölündü. Bir kısım ikinci sarı kart verilmesini desteklerken bir kısım ise hakemin kararını doğru buldu.

