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MAÇ SONUCU: Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, bu sonuçla birlikte 4. hafta itibariyle ilk golünü attı ve ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor - İstanbulspor maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET| Alanyaspor İstanbulspor maç özeti izle: Golleri kim attı?
Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, bu sonuçla birlikte 4. hafta itibariyle ilk golünü attı ve ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor - İstanbulspor maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

1. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17. dakikada Corendon Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

36. dakikada sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Zinedine Ferhat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor.

48. dakikada İstanbulspor'da Valon Ethemi takımını öne geçiren golü atıyor. 0-1

61. dakikada yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Umut Güneş kullanacak.

74. dakikada Corendon Alanyaspor takımı Idrissa Doumbia ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Idrissa Doumbia tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.

87. dakikada Alanyasporlu Candeias, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Jensen geçit vermedi.

90. dakikada sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Oğuz Aydın ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Maç 1-0 İstanbulspor'un galibiyetiyle sona erdi. İstanbulspor bu sonuçla beraber 17 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldı ve aynı zamanda 4. hafta itibariyle ilk golünü de Ethemi ile atmış oldu.
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