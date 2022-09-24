Maç sonucu: Galatasaray 2-1 İstanbulspor

Galatasaray, milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek ve yeni transferlerin durumunu sahada görmek için İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadı. Yaklaşık 20 bin taraftarın Nef Stadyumu'nda izlediği mücadeleyi sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin golüyle 2-1 kazandı. Konuk ekibin tek golünü ise Okan Erdoğan attı. Maçın geniş özetini ve Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ile Okan Erdoğan'ın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray - İstanbulspor maç özeti

2. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Juan Mata, pasını Icardi'ye aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda kaleci Jensen geçit vermedi.

12. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

REKLAM

28. dakikada Juan Mata'nın pası sonrası savunma arkasına hareketlenen Icardi, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Jensen bir kez daha topum çıkarmayı başardı.

30. dakikada İstanbulspor, kaleci Okan Kocuk'un hatası, Okan Erdoğan'ın sıkı takibi sonunda bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 1-1

İlk yarı 1-1 sona erdi.

65. dakikada Galatasaray'da Beknaz Almazbekov, ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, panenka vuruşunda topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray forması ile ilk golünü atmayı başardı. 2-1

REKLAM

78. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Oliveira ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Barış Alper kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Alp gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.