Portekiz'e karşı oynayamayacak 4 isim belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı kadrosunu belirledi.
UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.
23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.
- Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.
İşte Portekiz maçı kadromuz:
⚡A Milli Takımımızın Portekiz maçı kadrosu belli oldu.
❌ Rıdvan Yılmaz
❌ Umut Bozok
❌ Doğukan Sinik
❌ Yunus Akgün pic.twitter.com/W867OVDhIt
⚡A Milli Takımımızın Portekiz maçı kadrosu belli oldu.