İspanya La Liga 29. haftasında Real Madrid evinde Leganes’i konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Carlo Anceotti’nin bu maçta Arda Güler’e şans verip vermeyeceği merak konusu. Real Madrid - Leganes maçının canlı izleme linkine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, La Liga’nın 29. haftasında evinde Leganes’i ağırlayacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Leganes maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Leganes canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
REAL MADRİD - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
REAL MADRİD - LEGANES CANLI SKOR
REAL MADRİD - LEGANES CANLI İZLE
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Leganes maçında Arda Güler’in ilk 11’de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin milli yıldıza şans verip vermeyeceği maça saatler kala netleşecek.