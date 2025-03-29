Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid - Leganes maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Leganes maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

13:4529/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanya La Liga 29. haftasında Real Madrid evinde Leganes’i konuk edecek.
İspanya La Liga 29. haftasında Real Madrid evinde Leganes’i konuk edecek.

İspanya La Liga 29. haftasında Real Madrid evinde Leganes’i konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Carlo Anceotti’nin bu maçta Arda Güler’e şans verip vermeyeceği merak konusu. Real Madrid - Leganes maçının canlı izleme linkine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, La Liga’nın 29. haftasında evinde Leganes’i ağırlayacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Leganes maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Leganes canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

REAL MADRİD - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Leganes maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - LEGANES CANLI SKOR

REAL MADRİD - LEGANES CANLI İZLE

Real Madrid - Leganes maçını canlı izlemek için

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Leganes maçında Arda Güler’in ilk 11’de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin milli yıldıza şans verip vermeyeceği maça saatler kala netleşecek.

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 29. HAFTASI TOPLU MAÇ SONUÇLARI

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI









#Real Madrid
#Leganes
#İspanya La Liga

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya bayram namazı saati belli oldu! 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri