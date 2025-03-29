REAL MADRİD - LEGANES CANLI İZLE

Real Madrid, La Liga’nın 29. haftasında evinde Leganes’i ağırlayacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Leganes maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Leganes canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.