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Rıza Çalımbay çok sinirlendi: Kırmızı kart gördü

Rıza Çalımbay çok sinirlendi: Kırmızı kart gördü

17:213/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eyüpspor maçının 21. dakikasında VAR incelemesi için monitöre giden hakeme yaptığı itirazların ardından direkt kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Konuk ekip maçın 19. dakikasında Rui Pedro'nun ayağından bulduğu golle Eyüpspor karşısında skoru 1-1'e getirdi fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.


Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 21. dakikada pozisyonu izlemeye giden hakem Yasin Kol'a itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.






#Rıza Çalımbay
#Hatayspor
#Eyüpspor

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