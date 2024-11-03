Rıza Çalımbay çok sinirlendi: Kırmızı kart gördü

✖️Hatayspor'un Rui Pedro ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.



❌ Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem Yasin Kol’a itiraz etti ve kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/iLGksM0UMP