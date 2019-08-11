Rıza Çalımbay: İkisini de kadromda görmek isterim

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı şu an için herhangi bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Çalımbay'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;



"Emre Kılınç'ın Beşiktaş'la anlaşması söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey yok. 5 gün sonra Beşiktaş'la maçımız var. Emre için Beşiktaş transferinin gündeme gelmesi doğru değil. Maçtan sonra iki kulüp yetkilileri görüşebilir. Lens'i de Quaresma'yı da kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da Quaresma ya da Lens gelse."