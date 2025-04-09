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Samsunspor 4 eksikle çalıştı: Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Samsunspor 4 eksikle çalıştı: Galatasaray hazırlıkları sürüyor

19:559/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden dört futbolcu antrenmanda yer almadı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.


Parkurlu ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, hücum ve defans organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.


Antrenmana sakatlıkları devam eden Marc Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser katılmadı. Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.







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