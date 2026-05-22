Sarıyer'in yeni hocası belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Bölükbaşı ile anlaşmaya varmış olup imza töreni bugün gerçekleştirilmiştir. Hocamız, lacivert-beyazlı camiamızın yeni teknik direktörü olarak görevine resmen başlamıştır. Sarıyer'imize hoş geldin Bülent Bölükbaşı. Yeni görevinde başarılar diliyor, birlikte nice zaferler hedefliyoruz." denildi.