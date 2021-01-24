Spor Atalanta lider Milanı sahadan sildi
SERİE A

Serie A: Milan Atalanta maç özeti ve gollerini izle

Atalanta lider Milan'ı sahadan sildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu. Yeni transfer Mario Mandzukic bu maçta ilk kez Milan forması giydi. Milan-Atalanta maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Zlatan Ibrahimovic Atalanta karşısında sessiz kaldı.
Zlatan Ibrahimovic Atalanta karşısında sessiz kaldı.

Lider Milan, San Siro Stadı'nda ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı konuk etti.

Atalanta, 26. dakikada Cristian Romero ile öne geçti: 0-1. İlk yarı, mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milanlı Franck Kessie'nin Josip Ilicic'e yaptığı hareket üzerine faul düdüğünü çalan hakem Maurizio Mariani, penaltı kararı verdi. Ilicic, 53. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Atalanta, 77. dakikada Duvan Zapata ile bir gol daha buldu ve 3 farklı öne geçti: 0-3.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti ve Atalanta, lider Milan'ı 3-0 yendi.

  • Kırmızı-siyahlı ev sahibi takım, bu sonuçla ligde bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Milan, buna rağmen 43 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta ise bu maçtan aldığı 3 puanla zirveye biraz daha yaklaştı. Atalanta, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Milan-Atalanta maç özeti;

Yeni transfer Mandzukic ilk maçına çıktı


Milan'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat golcü Mario Mandzukic de bu maçta ilk kez Milan formasıyla resmi bir müsabakada oynadı. Mandzukic, 70. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Çalhanoğlu'nun karantinası devam ediyor

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Kovid-19 karantinası sürdüğü için bu karşılaşmada yer alamadı.

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