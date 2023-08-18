Siopis Erol Bulut'un takımına gitti

Siopis, Erol Bulut ile yeniden buluştu.
Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrılan Manolis Siopis’in yeni adresi belli oldu. Yunan futbolcu, İngiltere Championship Ligi takımlarından Cardiff City’nin yolunu tuttu.
Siopis, teknik direktörlük koltuğunda Erol Bulut’un yaptığı Cardiff ile 3 yıllık mukaveleye imza attı.
29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun başında Alanyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamış ve o dönem de teknik direktör Erol Bulut ile beraber çalışmıştı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Siopis, Erol Bulut’u çok iyi tanıdığını, onun da kendisi gibi sürekli kazanmak isteyen biri olduğunu belirtti.