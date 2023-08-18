Siopis Erol Bulut'un takımına gitti

29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun başında Alanyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamış ve o dönem de teknik direktör Erol Bulut ile beraber çalışmıştı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Siopis, Erol Bulut’u çok iyi tanıdığını, onun da kendisi gibi sürekli kazanmak isteyen biri olduğunu belirtti.