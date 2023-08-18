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Spor

Siopis Erol Bulut'un takımına gitti

Trabzonspor ile yollarını ayrılan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, İngiltere Championship ekibi Cardiff City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

14:15 . 18/08/2023 Cuma
IHA
Siopis, Erol Bulut ile yeniden buluştu.

Siopis, Erol Bulut ile yeniden buluştu.

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrılan Manolis Siopis’in yeni adresi belli oldu. Yunan futbolcu, İngiltere Championship Ligi takımlarından Cardiff City’nin yolunu tuttu.


Siopis, teknik direktörlük koltuğunda Erol Bulut’un yaptığı Cardiff ile 3 yıllık mukaveleye imza attı.




Erol Bulut ile yeniden

29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun başında Alanyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamış ve o dönem de teknik direktör Erol Bulut ile beraber çalışmıştı.


İmza töreninde açıklamalarda bulunan Siopis, Erol Bulut’u çok iyi tanıdığını, onun da kendisi gibi sürekli kazanmak isteyen biri olduğunu belirtti.





#Manolis Siopis
#Cardiff City
#Championship
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