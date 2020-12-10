UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor Kalecisi Ali Şaşal Vural forvette forma giyebilir

Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın esame listesine 14 oyuncu bildirebilen kırmızı beyazlılar, yedek kalecisine de futbolcu forması yaptırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maccabi maçı öncesinde Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yapıldı.

Maccabi maçı öncesinde Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yapıldı.

Sivasspor'un İsrail deplasmanında karşılaşacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde yedek kaleci Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yaptırıldı.

Esame listesine COVID ve sakatlıklar nedeniyle sadece 3 yedek oyuncu yazabilen Sivasspor'da yedek kaleci Ali Şaşal Vural'ın ihtiyaç duyulması halinde sahaya dahil olabileceği belirtildi.

Kritik maç öncesinde konuşan Ali Şaşal Vural, maçın kendileri için çok önemli olduğunu söylerken hocasından şans beklediğini belirtti.

İşte Vural'ın açıklamaları;

  • "Kaleciler maça nasıl kurtarışlar yapacaklarını düşünerek girerler. Ben hem kaleci hem de oyuncu olarak hazırlandım maça. Şans bekliyor gibiyim. Ben oynarsam ileride oynarım galiba"

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