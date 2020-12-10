Sivasspor Kalecisi Ali Şaşal Vural forvette forma giyebilir

Sivasspor'un İsrail deplasmanında karşılaşacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde yedek kaleci Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yaptırıldı.

Esame listesine COVID ve sakatlıklar nedeniyle sadece 3 yedek oyuncu yazabilen Sivasspor'da yedek kaleci Ali Şaşal Vural'ın ihtiyaç duyulması halinde sahaya dahil olabileceği belirtildi.

Kritik maç öncesinde konuşan Ali Şaşal Vural, maçın kendileri için çok önemli olduğunu söylerken hocasından şans beklediğini belirtti.

İşte Vural'ın açıklamaları;

"Kaleciler maça nasıl kurtarışlar yapacaklarını düşünerek girerler. Ben hem kaleci hem de oyuncu olarak hazırlandım maça. Şans bekliyor gibiyim. Ben oynarsam ileride oynarım galiba"