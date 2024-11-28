Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.





Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Slavia Prag ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.





Fenerbahçe'nin eksikleri





Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Becao da kafileye dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.





Amrabat'ın yerine İsmail





Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, bugün de solda olacak. Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini Mert Müldür'den yana kullanıyor. Çağlar ve Becao'nun yokluğunda da Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak. Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı. Mide enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmayan Amrabat'ın yerine ise İsmail olacak.









Mourinho: Kısıtlı bir kadroyla geldik





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugünkü Slavia Prag maçıyla ilgili olarak, "Slavia Prag uzun süredir aynı oyunu oynuyor ve tempolu maçlar çıkarıyor. Bizim için zorlu bir rakip" dedi. Kadroda birçok oyuncunun eksik olduğunun altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "UEFA listesine yazamadığımız, cezalı ve sakatlıkları olan isimler var. Buraya gelirken bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp süre almamış isimler. Kısıtlı bir kadroyla geldik ama buraya 3 puan için geldik. Oynayan oyuncular her şeylerini vereceklerdir. Buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada 10 oyuncu olacak, kulübede de 5 isim olacak. Oyuncu değişikliği yaparken sıkıntımız olmayacak. Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecek, bu konuda onlara güveniyorum" ifadelerini kullandı.









Toplantıya Mourinho'yla birlikte çıkan Fred de zor bir maç olacağını söyleyerek "Puanlara ihtiyacımız var, dolayısıyla kazanmak için oynayacağız" dedi.





Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Mert Müldür, Osayi, Djiku, Samet, İsmail, Fred, Maximin, Szymanski, Tadic, En-Nesyri.







