SÜPER LİG

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüpleri ve futbolcular İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk bayrağı

Türk bayrağı

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Bu acı haberin ardından spor camiası da taziye mesajları yayınladı;

TFF

  • "İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz"

Trabzonspor

  • "Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!"

Beşiktaş

  • "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe

  • "Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Galatasaray

  • "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."


Sivasspor

  • "İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Alanyaspor

  • "İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle"


Göztepe

  • "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."


Yeni Malatyaspor

  • "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz."

Gaziantep FK

  • "İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Gençlerbirliği

  • "İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Antalyaspor

  • "Başımız sağolsun! İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."


Denizlispor

  • "İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Rizespor

  • "Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım."

Konyaspor

  • "İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz."


Ankaragücü

  • "İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

Kasımpaşa

  • "İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."


Kayserispor

  • "İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."


Merih Demiral

  • "İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız."

Yusuf Yazıcı

  • "İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun"

Çağlar Söyüncü

  • "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun."

Burak Yılmaz

  • "Başımız sağolsun..."

Zeki Çelik

  • "Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağolsun."

Enes Ünal

  • "İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."



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