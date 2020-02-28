Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Bu acı haberin ardından spor camiası da taziye mesajları yayınladı;
TFF
- "İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz"
Trabzonspor
- "Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!"
Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz! pic.twitter.com/00EZx5wHmf
Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz! pic.twitter.com/00EZx5wHmf— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 27 Şubat 2020
Beşiktaş
- "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pRj5yPOQEm
İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pRj5yPOQEm— Beşiktaş JK (@Besiktas) 27 Şubat 2020
Fenerbahçe
- "Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷
İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/bmo3kZri8k
Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷
Galatasaray
- "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/0p19fdrya6
🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/0p19fdrya6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2020
Sivasspor
- "İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
🇹🇷 İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/VQaaNp4oED
🇹🇷 İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/VQaaNp4oED— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) 27 Şubat 2020
Alanyaspor
- "İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle"
İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Dualarımız mehmetçiklerimizle 🇹🇷 pic.twitter.com/D8UE4iR5sj
İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Göztepe
- "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0hDeFHEc2J
İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0hDeFHEc2J— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 27 Şubat 2020
Yeni Malatyaspor
- "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz."
🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/L1GtcYit5R
🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/L1GtcYit5R— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 28 Şubat 2020
Gaziantep FK
- "İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/dW8yYkPNG2
İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Gençlerbirliği
"İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/TlWvmZ8POG
İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/TlWvmZ8POG— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 28 Şubat 2020
Antalyaspor
"Başımız sağolsun! İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."
🇹🇷 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!
İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/mvycSg152d
🇹🇷 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!
Denizlispor
- "İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
🇹🇷 İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/53JW6Zhz4m
🇹🇷 İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/53JW6Zhz4m— Denizlispor Kulübü (@denizlispor) 27 Şubat 2020
Rizespor
- "Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım."
🇹🇷 #ŞehitlerimizVar
Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.
Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım! 🤲 pic.twitter.com/TTgZGEAICN
🇹🇷 #ŞehitlerimizVar
Konyaspor
- "İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz."
İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/vSnOhKog31
İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/vSnOhKog31— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) 27 Şubat 2020
Ankaragücü
- "İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."
İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷 pic.twitter.com/MO5d2ep1vT
İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Kasımpaşa
- "İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."
İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/Jcgupi1jKF
İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Kayserispor
- "İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."
İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.
🇹🇷 Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/s9sdduxrFL
İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.
Merih Demiral
- "İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız."
#İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız! pic.twitter.com/wYSQ8qFFpY
#İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Yusuf Yazıcı
- "İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun"
İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun. 🇹🇷
İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun. 🇹🇷— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) 28 Şubat 2020
Çağlar Söyüncü
- "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun."
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) 27 Şubat 2020
Burak Yılmaz
- "Başımız sağolsun..."
Başımız sağolsun... pic.twitter.com/mtO2pQQJ77
Başımız sağolsun... pic.twitter.com/mtO2pQQJ77— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 28 Şubat 2020
Zeki Çelik
- "Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağolsun."
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/XXvZRPdInS
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/XXvZRPdInS— Mehmet Zeki Çelik (@mehmetzekiiii) 28 Şubat 2020
Enes Ünal
- "İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. 🇹🇷🙏🏼 pic.twitter.com/wJ6UYT3lYG
İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. 🇹🇷🙏🏼 pic.twitter.com/wJ6UYT3lYG— Enes Ünal (@EnesUnal16) 27 Şubat 2020
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