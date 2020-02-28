Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Bu acı haberin ardından spor camiası da taziye mesajları yayınladı;

TFF

"İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz"

Trabzonspor

"Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!"

Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz! pic.twitter.com/00EZx5wHmf — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 27 Şubat 2020

Beşiktaş

"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pRj5yPOQEm — Beşiktaş JK (@Besiktas) 27 Şubat 2020

Fenerbahçe

"Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷

İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/bmo3kZri8k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Şubat 2020

Galatasaray

"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."





🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/0p19fdrya6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2020

Sivasspor

"İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

🇹🇷 İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/VQaaNp4oED — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) 27 Şubat 2020

Alanyaspor

"İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle"





İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Dualarımız mehmetçiklerimizle 🇹🇷 pic.twitter.com/D8UE4iR5sj — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 27 Şubat 2020

Göztepe

"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."





İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0hDeFHEc2J — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 27 Şubat 2020

Yeni Malatyaspor

"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz."

🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/L1GtcYit5R — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 28 Şubat 2020

Gaziantep FK

"İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/dW8yYkPNG2 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) 27 Şubat 2020

Gençlerbirliği

"İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/TlWvmZ8POG — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 28 Şubat 2020

Antalyaspor

"Başımız sağolsun! İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."





🇹🇷 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!



İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/mvycSg152d — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) 27 Şubat 2020

Denizlispor

"İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

🇹🇷 İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/53JW6Zhz4m — Denizlispor Kulübü (@denizlispor) 27 Şubat 2020

Rizespor

"Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım."

🇹🇷 #ŞehitlerimizVar



Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.



Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım! 🤲 pic.twitter.com/TTgZGEAICN — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 27 Şubat 2020

Konyaspor

"İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz."





İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/vSnOhKog31 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) 27 Şubat 2020

Ankaragücü

"İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷 pic.twitter.com/MO5d2ep1vT — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 27 Şubat 2020

Kasımpaşa

"İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."





İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.



Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/Jcgupi1jKF — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 27 Şubat 2020

Kayserispor

"İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."





İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.



🇹🇷 Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/s9sdduxrFL — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) 27 Şubat 2020

Merih Demiral

"İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız."

#İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız! pic.twitter.com/wYSQ8qFFpY — Merih Demiral (@Merihdemiral) 27 Şubat 2020

Yusuf Yazıcı

"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun"

İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun. 🇹🇷 — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) 28 Şubat 2020

Çağlar Söyüncü

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun."

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun. — Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) 27 Şubat 2020

Burak Yılmaz

"Başımız sağolsun..."

Başımız sağolsun... pic.twitter.com/mtO2pQQJ77 — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 28 Şubat 2020

Zeki Çelik

"Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağolsun."

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/XXvZRPdInS — Mehmet Zeki Çelik (@mehmetzekiiii) 28 Şubat 2020

Enes Ünal



"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."





İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. 🇹🇷🙏🏼 pic.twitter.com/wJ6UYT3lYG — Enes Ünal (@EnesUnal16) 27 Şubat 2020



