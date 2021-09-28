Stefan Kuntz Galatasaraylı futbolcuyu kadroya alacak: Tribünden izledi, hayran kaldı

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını izledi.

Teknik direktör Şenol Güneş döneminde kadroya çağrılan Kerem Aktürkoğlu, Halil Akbunar ve Halil Dervişoğlu’nu stattan canlı izleme fırsatını bulan Kuntz’un en çok dikkatini çeken isim ise Galatasaraylı Berkan Kutlu oldu. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. Berkan Kutlu, performansıyla Kuntz’un beğenisini kazandı.

Futbol altyapısını İsviçre’de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan’ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

REKLAM

Süper Lig’de ilk haftanın en çok mesafe kat eden oyuncusu 12 bin 945 metreyle Galatasaraylı Berkan Kutlu oldu pic.twitter.com/Ce3J0TxI4r — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 17, 2021