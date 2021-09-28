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Stefan Kuntz Galatasaraylı futbolcuyu kadroya alacak: Tribünden izledi, hayran kaldı

Galatasaray-Göztepe maçını stadyumda izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berkan Kutlu’yu beğendi. 12.2 km ile sahanın en çok koşan ismi olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu performansıyla Milli Takım’a göz kırptı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Stefan Kuntz Galatasaraylı futbolcuyu kadroya alacak: Tribünden izledi, hayran kaldı
Kuntz, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı Türk Telekom Stadyumu'nda ayakta alkışladı.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını izledi.

Teknik direktör Şenol Güneş döneminde kadroya çağrılan Kerem Aktürkoğlu, Halil Akbunar ve Halil Dervişoğlu’nu stattan canlı izleme fırsatını bulan Kuntz’un en çok dikkatini çeken isim ise Galatasaraylı Berkan Kutlu oldu. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. Berkan Kutlu, performansıyla Kuntz’un beğenisini kazandı.

Futbol altyapısını İsviçre’de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan’ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

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