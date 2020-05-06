Sumudica ve Maxim Gaziantep'e dönüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Özel uçak kiralayarak ülkesine dönen Sumudica'dan mesaj var Geride kalan günlerde kentten ayrılarak ülkesi Romanya'ya dönen Sumudica, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye'ye selam yolladı. Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Sumudica, "Virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Benim insanlara mesajım; lütfen evde kalın. Bu, sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki hemen herkesin kendisine saygı gösterdiğini ifade eden ve bu yüzden tüm Türkiye'ye teşekkür eden Sumudica, şunları kaydetti:Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Şaşkınla öğrendik"İçerisinde bulunduğumuz durum çok ciddi. Bu konuda en etkili ve en büyük tedbirleri alın. Bizlerin duaya ve desteğe ihtiyacı var. Birbirinizi destekleyin. Birlikte hareket edersek virüsü yeneceğiz. Hep birlikte biz kazanacağız. Allah, Türk milletini korusun."🔴⚫️ Teknik Direktörümüz Marius Sumudica; "Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz!" pic.twitter.com/7z58zTPPdc— Gaziantep FK | #EvdeKal 🏠 (@GaziantepFK) March 23, 2020

Bugün Gaziantep'e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.

🔴⚫️ BİLGİLENDİRME | Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, yardımcı antrenörlerimiz ve futbolcularımızdan Alexandru Maxim, bugün öğle saatlerinde şehrimize dönmüş olup, 14 günlük karantina sürecine gireceklerdir. pic.twitter.com/xXvXW4L3RJ — Gaziantep FK | #EvdeKal 🏠 (@GaziantepFK) May 6, 2020



