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Süper Kupa seremonisinde ortalık karıştı

Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı kazandığı maç sonu Valentin Rosier ile Antalyasporlu futbolcu Amilton arasında gerginlik çıktı. Tribünden çekilen ve sosyal medyaya yansıya bir görüntüde Amilton'un Roser'in üzerine koşarak saldırmaya çalıştığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Kupa seremonisinde ortalık karıştı
Rosier'e saldırmak isteyen Amilton, araya girenlerin sayesinde durdurulabildi.

2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor’un Katar’ın başkenti Doha'da karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarıyla kazanan Beşiktaş, kupayı müzesine götürdü.

Rosier ile Amilton arasında gerginlik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tribünden çekilen bir görüntüde Amilton'un Rosier'e doğru koşarak saldırmaya çalıştığı ancak futbolcu ve teknik ekibin araya girerek Brezilyalı futbolcuyu durdurduğu görüldü.

Çıkan bu gerginlik nedeniyle kupa seremonisinde gecikme yaşandı.

"Rosier'e yakışmadı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nur Şahin, maç sonu yaşanan gerginlik hakkında, "Kazandığın zaman da kaybettiğin zaman saygı göstermek önemlidir ama Rosier’in yaptığı bu maça yakışmadı. Kesinlikle Beşiktaş camiasına söylemiyorum onların hepsi çok karakterli. Bir saygısızlık yaptı. Ne yaptığını söylemek istemiyorum, herkesin kendi ayıbı" diye konuştu.

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