ÖZET | Sivasspor - İstanbulspor: 1-1

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardımları ele alındı. Pakistan Başbakanı Şerif desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.