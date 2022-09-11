Spor ÖZET | Sivasspor - İstanbulspor 1-1
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ÖZET | Sivasspor - İstanbulspor: 1-1

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor-İstanbulspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig Maç Özetleri: Sivasspor-İstanbulspor: 1-1 maç özeti
Sivasspor-İstanbulspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golünü 80. dakikada Fredrik Ulvestad kaydederken, İstanbulspor'un golünü ise 64. dakikada Valon Ethemi attı.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da puanını 4'e yükseltti. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sivasspor-İstanbulspor maç özeti

  • 13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.
  • 29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
  • 40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

  • 59. dakikada Ethemi’nin pasında ceza sahası içerisinde İbrahim’in vuruşunda kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

    63. dakikada Okan’ın pasında topu kazanan Ethemi’nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

    80. dakikada Dia Saba’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

    Mücadele 1-1 sona erdi.
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