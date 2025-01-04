Thomas Reis Trabzonspor zaferi sonrası konuştu: "Çok önemli galibiyet"

"Bir mesajım var; çok özel bir hafta geçirdik. Birçok şey oldu. Hepimiz insanız. Bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu kararlar bazen pozitif bazen negatif oluyor. Ne ben hoca olarak ne de başkası oyuncu olarak takımdan, armadan daha büyük değil. Çok değerli bir başkanımız var. Vizyonu çok büyük. Almış olduğum kararlarda her zaman bana destek oluyor. Sadece başkanımız değil Fuat Çapa da bana destek oluyor. Kulüp olarak o vizyonu hep birlikte olabilirsek başarabiliriz. Bir karar aldığımda kendim için değil kulüp için alıyorum. Önemli olan kulübün menfaati. Herkesten istediğim bu birlikteliği her zaman korumak. Mümkünse her oyuncuyu korumak zorundayız. Transfer yasağımız var. Oyuncularımızı affetmeliyiz”