Trabzonspor yara aldı Ankaragücü umudunu korudu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor kritik maçta sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Trabzonspor'da Pereira, gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Ankaragücü'nde ise Rodrigues, iki sarı kartla oyundan atıldı.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Novak’ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth’a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Lobzhanidze’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione’nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

44. dakikada Guilherme’nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

GOL!

62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira’nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1

77. dakikada Rodrigues’in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan az farkla auta çıktı.

83. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Joao Pereira Galatasaray maçında yok

Trabzonspor’da MKE Ankaragücü maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, karşılaşmanın 54’üncü dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu 30’uncu haftadaki Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.