Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koştu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Marc Bartra: "Golün onu ne kadar mutlu ettiğini görmek beni de çok mutlu etti. Çınar'ı hep beraber bulduk. Kendisine forma hediye ettim, o da bileklik hediye etti onu hep saklayacağım." https://t.co/n8WEolf4sA — SPOR (@yenisafakspor) September 28, 2022

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