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Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi günü saat 17.00'de Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde milli takımlarda bulunan isimlerin haricinde kalf spazmı geçiren Djaniny idmanda yer almadı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüyor: Antrenmanlara kimler katılmadı?
Trabzonspor Haberleri: Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Trabzonspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

  • Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koştu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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