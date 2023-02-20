Trabzonspor Kulübü depremzedelere bağışlanan rakamı açıkladı

Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Basel maçında tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışladığını belirtti.

Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL +KDV’lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD’a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz.