Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jason Denayer kimdir?

Süper Lig'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda bordo-mavili takımın, 22 puan gerisinde yer alan ve zirveden oldukça uzaklaşan Galatasaray, gelecek sezonların kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Jason Denayer için hem Galatasaray hem de Trabzonspor devreye girdi.
Jason Denayer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- 28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen Jason Denayer profesyonel futbol kariyerine ülkesinin JMG Lier takımında başladı. Sırasıyla Manchester City, Celtic, Galatasaray, Sunderland formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu şu anda Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon forması giyiyor. Daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki savunmacı Ağustos 2018'de 10 milyon euro karşılığında Manchester City'den Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon takımına transfer oldu. Bu sezon Lyon formasıyla 17 resmi maça çıkan Belçikalı 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.