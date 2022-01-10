Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jason Denayer kimdir?

Gündem

Annesi öldü babası bakmadı: Engelli Suna'yı 4'üncü çocukları olarak sahiplendiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 yıl önce annesi ölen engelli Suna Eser'e (13), komşuları 3 çocuk annesi Hadiye Tuna sahip çıktı. 2 yıldır Suna’ya evinde bakan Tuna, "Suna bize geldiğinde hiçbir tepki vermiyordu. Özel eğitime götürerek, devamlı konuşarak tepki vermesini sağladık. Şimdi konuştuğumu da anlıyor, gülüyor, tepki verebiliyor. Gönüllü olarak evladım olarak kabul ettim, ailemizin bir parçası oldu. 3 çocuğum vardı, Suna'yla birlikte artık dört evladım var" dedi.