Trabzonspor, Süper Lig 24.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
Pozisyonda ne oldu?
Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson, Bardhi'yi formasından çekip yere düşürdü. Trabzonsporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Svensson - Bardhi arasında yaşanan pozisyon:
Gol öncesi yaşanan ikili mücadelede Beşiktaşlı Rashica, Mendy'i arkadan çekerek topa sahip oldu ve sonrasında gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti.