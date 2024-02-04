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Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçına damga vuran pozisyon: Penaltı var mı yok mu?

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Trabzonspor penaltı beklerken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Haber Merkezi
19:52 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 20:31 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Svensson'un Bardhi'ye yaptığı müdahele.
Svensson'un Bardhi'ye yaptığı müdahele.

Trabzonspor, Süper Lig 24.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.


Pozisyonda ne oldu?

Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson, Bardhi'yi formasından çekip yere düşürdü. Trabzonsporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


Svensson - Bardhi arasında yaşanan pozisyon:

Gol öncesi yaşanan ikili mücadelede Beşiktaşlı Rashica, Mendy'i arkadan çekerek topa sahip oldu ve sonrasında gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Mendy'nin formasından çekildiği an:

Görüntüler: BeIN Sports'dan alındı.

Trabzonspor'un paylaşımı:




#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
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