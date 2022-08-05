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Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?

Süper Kupa finalinde Sivasspor'u yenerek kupaya uzanan son şampiyon, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Peki Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11i nasıl olacak?
Süper Kupa finalinde sakatlanan Marek Hamsik, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 Sezonu açılış maçında saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Ali Ögel ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Hakan Ceylan, AVAR hakemi Serkan Tokat olacak.

Dorukhan tekrar orta sahaya

Süper Kupa finalinde Sivasspor karşısında stoperde görev alan Dorukhan, Hamsik'in sakatlığı sonrası tekrardan görev bölgesine dönerken, sağ stoper Denswil olacak.

İşte muhtemel 11

Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Ev sahibi İstanbulspor'un ise kalede Jensen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan, Valon Ethemi, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Muammer, Ebert, Topalli 11'i ile maça çıkması bekleniyor.

  • Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferi sonrası tekrardan Trabzonspor'un maçlarında görev alabilecek Arda Kardeşler, yapay zekanın yaptığı ilk hakem atamalarıyla, ligin ilk haftasında bu maça atandı. Böylece Arda Kardeşler 4 yıl sonra bordo-mavililerin maçını yönetecek. Kardeşler, en son Trabzonspor'un Kasım 2018'de Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybettiği maçı yönetmişti.

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